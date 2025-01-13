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Масштабные пожары в Лос-Анджелесе могли начаться из-за запуска фейерверков в новогоднюю ночь — что известно

12:05, 13 января 2025
Причиной начала пожаров могли стать фейерверки, запускавшие местные в новогоднюю ночь.
Масштабные пожары в Лос-Анджелесе могли начаться из-за запуска фейерверков в новогоднюю ночь — что известно
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в районе города Лос-Анджелес на юге Калифорнии США вспыхнули масштабные лесные пожары. Ожидается ухудшение погодных условий, что может привести к расширению зоны возгорания.

Причиной начала пожаров могли стать фейерверки, запускавшие местные в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Washington Post.

Указывается, что анализ фотографий, видео, спутниковых снимков и радиопереговоров, а также интервью со свидетелями свидетельствует о том, что пожар в Палисейдсе начался в районе, где шесть дней назад пожарные уже потушили пламя.

Правоохранители провели проверку данного района и допросили местных в поисках доказательств того, что стало причиной пожара.

Анализ, проведенный изданием, свидетельствует о том, что новый пожар начался неподалеку от старого.

По словам официальных лиц, расследованием занимается Федеральное бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В своем заявлении представитель ATF сказал: «Сертифицированные пожарные следователи ATF провели первичный осмотр местности, но расследование еще не начато».

В ответ на вопрос о повторном возгорании как возможной причине, представители LAFD заявили: «Это текущее, активное расследование, и команда не будет комментировать продолжающееся расследование».

Однако СМИ стало известно о том, что задымление началось на участке хребта Темескаль в горах Санта-Моники, где произошел предварительный пожар, который, по мнению жителей, вызвал фейерверк. По словам опрошенных изданием представителей власти, на установление причин могут уйти месяцы.

Нехватка кадров среди пожарных и необходимость быстрого реагирования усугубляет последствия стихии. Пожарным было сложно проследить, не вспыхнул ли снова ранее потухший пожар.

Ранее сообщалось, что Украина готова направить 150 спасателей для ликвидации пожаров в Калифорнии.

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США пожар

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