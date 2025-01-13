Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі могли початись через запуск феєрверків у новорічну ніч — що відомо

Причиною початку пожеж могли стати феєрверки, які запускали місцеві у новорічну ніч

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у районі міста Лос-Анджелес на півдні Каліфорнії США спалахнули масштабні лісові пожежі. Очікується погіршення погодних умов, що може призвести до розширення зони загоряння.

Причиною початку пожеж могли стати феєрверки, які запускали місцеві у новорічну ніч. Про це повідомляє Washington Post.

Вказується, що аналіз фотографій, відео, супутникових знімків і радіопереговорів, а також інтерв'ю зі свідками свідчить про те, що пожежа в Палісейдс почалася в районі, де шість днів тому пожежники вже загасили полум'я.

Правоохоронці провели перевірку даного району та допитали місцевих у пошуках доказів того, що саме стало причиною пожежі.

Аналіз, проведений виданням свідчить про те, що нова пожежа почалася неподалік від старої.

За словами офіційних осіб, розслідуванням займається Федеральне бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.

У своїй заяві представник ATF сказав: «Сертифіковані пожежні слідчі ATF провели первинний огляд місцевості, але розслідування ще не розпочато».

У відповідь на питання про повторне займання як можливу причину, представники LAFD заявили: «Це поточне, активне розслідування, і команда не буде коментувати розслідування, що триває».

Однак ЗМІ стало відомо про те, що задимлення почалося на ділянці хребта Темескаль в горах Санта-Моніки, де сталася попередня пожежа, яку, на думку жителів, спричинив феєрверк. За словами опитаних виданням представників влади, на встановлення причини можуть піти місяці.

Брак кадрів серед пожежників і необхідність швидкого реагування посилює наслідки стихії. Вогнеборцям було складно простежити, чи не спалахнула знову раніше загашена пожежа.

Раніше повідомлялося, що Україна готова відправити 150 рятувальників для ліквідації пожеж у Каліфорнії.

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