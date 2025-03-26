Европейские страны отказываются от отправки миротворцев в Украину, ищут другие решения

Европейские лидеры рассматривают новые механизмы безопасности для Украины вместо миротворческих войск.

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Европа решила не отправлять свои миротворцы в Украину и теперь активно ищет другие варианты гарантий безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Агентство указывает, что европейские усилия по созданию механизмов безопасности для Украины изменяются: вместо отправки войск рассматриваются другие альтернативы, поскольку они сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями, а также с перспективой противодействия со стороны России и США.

Франция, которая тесно сотрудничает с Великобританией над вариантами, 27 марта примет 30 лидеров и делегаций из около 30 стран, что станет частью так называемой «коалиции желающих», которая пытается сформулировать некоторые идеи.

Несмотря на то, что Лондон и Париж в течение нескольких недель работали над планом отправки тысяч военных в Украину для помощи в обеспечении будущего перемирия, дипломаты отмечают, что всё больше принимается мнение о том, что отправка таких войск — это не самый вероятный результат.

«Они делают шаг назад от идеи привлечения сухопутных войск и пытаются изменить свои планы», — сказал один европейский дипломат.

Также официальные лица сообщили, что на встрече в Париже на этой неделе будут обсуждаться ряд вопросов, в том числе как укрепить военную мощь Украины для сдерживания будущих атак.

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