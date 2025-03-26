Європейські країни відмовляються від відправки миротворців в Україну, шукають інші рішення

Європейські лідери розглядають нові механізми безпеки для України замість миротворчих військ.

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Європа вирішила не відправляти своїх миротворців до України і тепер активно шукає інші варіанти гарантій безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Агентство вказує, що європейські зусилля щодо створення механізмів безпеки для України змінюються: замість відправлення військ розглядаються інші альтернативи, оскільки вони стикаються з політичними та логістичними обмеженнями, а також з перспективою протидії з боку Росії та США.

Франція, яка тісно співпрацює з Великою Британією над варіантами, 27 березня прийматиме 30 лідерів і делегацій з близько 30 країн, що стане частиною так званої «коаліції охочих», яка намагається сформулювати деякі ідеї.

Незважаючи на те, що Лондон і Париж протягом кількох тижнів працювали над планом відправлення тисяч військових до України для допомоги у забезпеченні майбутнього перемир’я, дипломати зазначають, що дедалі більше приймається думка про те, що відправлення таких військ — це не найімовірніший результат.

«Вони роблять крок назад від ідеї залучення сухопутних військ і намагаються змінити свої плани», — сказав один європейський дипломат.

Також офіційні особи повідомили, що на зустрічі в Парижі цього тижня обговорюватимуть низку питань, зокрема як зміцнити військову потужність України для стримування майбутніх атак.