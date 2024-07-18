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Верховная Рада ужесточила ответственность за мелкие кражи

16:39, 18 июля 2024
За мелкие кражи чужого имущества усилят ответственность.
Верховная Рада ужесточила ответственность за мелкие кражи
Источник фото: gk-press.if.ua
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Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за мелкие кражи чужого имущества. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в марте группа народных депутатов зарегистрировала законопроект 11068, которым предлагалось поднять сумму, с которой хищение имущества будет считаться уголовно наказуемым.

Соответствующий закон №11068 поддержали 243 народных депутата, пишет «Укринформ».

Подготовленным ко второму чтению документом предусматривается ответственность за мелкую кражу чужого имущества (стоимостью до 757 грн) в виде штрафа в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 – 1 700 грн).

Мелкая кража чужого имущества в значительном размере (стоимостью от 757 грн до 3 028 грн) будет наказываться штрафом в размере от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 – 5 100 грн).

Повторное в течение года совершение такого нарушения будет предусматривать ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 600 не облагаемых налогом минимумов (5100 – 10 200 грн).

Также законодатели установили ответственность за мелкую кражу чужого имущества лицом, которое три и более раза в течение года подвергалось административному взысканию за похищение чужого имущества – в виде штрафа в размере от шестисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (10 200 – 17 000 грн).

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что сначала депутаты собирались поднять сумму, с которой кража будет становиться уголовно наказуемой с 302,8 грн до 4542 грн, но ко второму чтению отдельную норму о том, что считать мелкой кражей, убрали, но записали положения о социальной защите работников ГБР.

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