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Верховна Рада посилила відповідальність за дрібні крадіжки

16:39, 18 липня 2024
За дрібне викрадення чужого майна посилять відповідальність.
Верховна Рада посилила відповідальність за дрібні крадіжки
Джерело фото: gk-press.if.ua
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Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна. Як раніше писала «Судово-юридична газета», у березні група народних депутатів зареєструвала законопроект 11068, яким пропонувалося підняти суму, за якої крадіжка буде вважатися кримінально караною.

Відповідний закон №11068 підтримали 243 народних депутати, пише «Укрінформ».

Підготовленим до другого читання документом передбачається відповідальність за дрібне викрадення чужого майна (вартістю до 757 грн) у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1 700 грн).

Дрібна крадіжка чужого майна у значному розмірі (вартістю від 757 грн до 3 028 грн) каратиметься штрафом в розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 5 100 грн).

Повторне протягом року вчинення такого порушення передбачатиме відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів (5100 – 10 200 грн).

Також законодавці встановили відповідальність за дрібне викрадення чужого майна особою, яка три і більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за викрадення чужого майна – у вигляді штрафу в розмірі від шестисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10200 – 17 000 грн).

Також «Судово-юридична газета» писала, що спочатку депутати збиралися підняти суму, з якої крадіжка ставатиме кримінальною з 302,8 грн до 4542 грн, але до другого читання окрему норму про те, що вважати дрібною крадіжкою, прибрали, натомість записали положення про соціальний захист працівників ДБР.

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