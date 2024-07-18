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Замовити техніку та інші товари з-за кордону стане дорожче – Кабмін схвалив оподаткування посилок від 45 євро

16:20, 18 липня 2024
Посилки від 45 євро будуть оподатковуватися.
Замовити техніку та інші товари з-за кордону стане дорожче – Кабмін схвалив оподаткування посилок від 45 євро
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Придбати генератор, іншу техніку та в цілому товари шляхом їх замовлення з-за кордону стане дорожче.

Так, у схваленому 18 липня Кабміном законопроекті про підвищення податків йдеться про нові правила оподаткування посилок. Далі законопроект буде зареєстрований у парламенті для розгляду та ухвалення.

«В законопроекті про підвищення податків від Уряду будуть зміни по оподаткування поштових посилок. Ось ця норма говорить про те, що відправлення не будуть оподатковуватися ПДВ до 45 євро (а не 150 євро). І то не всі» - зауважив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.

«Встановити відповідність з Митним кодексом вартісних меж щодо ввезення громадянами товарів без оподаткування ПДВ у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, а також виключити положення, які передбачають, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, крім ввезення товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро, для одного одержувача – фізичної особи в одній депеші від одного відправника фізичної особи у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника фізичної особи у міжнародних експрес-відправленнях, за умови, що такі товари надсилаються відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики і кількість не вказують на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою» - зазначено у поясненнях до проекту.

Відповідні зміни будуть внесені до статей 191 і 196 Податкового кодексу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», судячи з проекту про підвищення податків, пропонується запровадити військовий збір 15% від вартості набутого автомобіля громадянами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації. А також встановити обовʼязок сплати військового збору 5% від доходу з продажу квартири, земельної ділянки та іншої нерухомості громадянами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного обʼєкта нерухомості.

При цьому видатки на оборону збільшать у поточному бюджеті на 500 млрд грн. Нагадаємо, раніше голова бюджетного комітету Ради повідомляла про «діру» в Держбюджеті на поточний рік у сумі 400-500 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко 

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