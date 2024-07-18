Заказать технику и другие товары из-за границы станет дороже – Кабмин одобрил налогообложение посылок от 45 евро

Посылки от 45 евро будут облагаться налогом.

Приобрести генератор, другую технику и в целом товары путем их заказа из-за границы станет дороже.

Так, в одобренном 18 июля Кабмином законопроекте о повышении налогов говорится о новых правилах налогообложения посылок. Далее законопроект будет зарегистрирован в парламенте для рассмотрения и принятия.

«В законопроекте о повышении налогов от Правительства будут изменения по налогообложению почтовых посылок. Вот эта норма говорит о том, что отправления не будут облагаться НДС до 45 евро (а не 150 евро). И это не все» - отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

«Установить соответствие с Таможенным кодексом стоимостных границ по ввозу гражданами товаров без налогообложения НДС в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже, а также исключить положения, предусматривающие, что не являются объектом налогообложения НДС операции по ввозу товаров, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, кроме ввоза товаров суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, для одного получателя – физического лица в одной депеше от одного отправителя физического лица в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя физического лица в международный экспресс -отправлениях, при условии, что такие товары отправляются отправителем получателю без какой-либо оплаты, предназначаются для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не указывают на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью» - отмечено в пояснениях к проекта.

Соответствующие изменения будут внесены в статьи 191 и 196 Налогового кодекса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судя по проекту о повышении налогов, предлагается ввести военный сбор 15% от стоимости приобретенного автомобиля гражданами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации. А также установить обязанность уплаты военного сбора 5% от дохода по продаже квартиры, земельного участка и другой недвижимости гражданами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена ​​продажа одного объекта недвижимости.

При этом расходы на оборону увеличат в текущем бюджете на 500 млрд. грн. Напомним, ранее глава бюджетного комитета Рады сообщала о «дыре» в Госбюджете на текущий год в сумме 400-500 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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