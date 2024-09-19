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Глава ВККС объяснил, будет ли снижен проходной балл за этап тестирования когнитивных способностей

12:24, 19 сентября 2024
Комиссия хотела бы иметь возможность уменьшить проходной балл за этот этап, но пока это невозможно – глава ВККС Андрей Пасечник.
Глава ВККС объяснил, будет ли снижен проходной балл за этап тестирования когнитивных способностей
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Высшая квалификационная комиссия судей не имеет юридических возможностей снизить проходной этап тестирования когнитивных способностей. Об этом отметил председатель ВККС Андрей Пасечник, отвечая на вопросы делегатов съезда судей 19 сентября. Напомним, «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию съезда судей.

Так, судья Октябрьского районного суда города Полтавы Андрей Лизенко поинтересовался, будет ли снижен проходной балл за этап тестирования когнитивных способностей (конкурс в апелляции), ведь за этот этап нужно набрать 75% от максимального возможного балла.

«У нас нет юридических возможностей снизить проходной балл, так предусмотрено законом. Комиссия хотела бы иметь возможность уменьшить проходной балл за этот этап, но это невозможно», - ответил Андрей Пасечник.

Вместе с тем он отметил, что ВККС пытается все же изменить методику когнитивного тестирования, чтобы она была более приближенной к юридической профессии.

«Мы работаем с компанией, которую отобрали международные партнеры для проведения когнитивного тестирования. Мы договорились о том, что будет несколько изменена методика, чтобы в тестах, которые будут применяться во время конкурса на должности судей апелляционных судов, был несколько уменьшен математический компонент.

Во время конкурса на должности в Службе дисциплинарных инспекторов количество вопросов, требовавших математических знаний, было достаточно высоким. Мы же говорим о том, что мы тестируем не математиков, а юристов, поэтому, возможно, следует уменьшить математический компонент. Нам удалось достичь определенных договоренностей – будет больше вопросов для проверки абстрактного мышления и вербального мышления кандидатов. Переговоры по этому вопросу продолжаются, но прогресс уже есть», - сообщил Андрей Пасечник.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», готовые тестовые задания по выявлению уровня когнитивных способностей ВККС планирует получить от заказчика до 10 декабря 2024 года.

Вместе с тем если ВККС удастся реализовать «оптимистический» сценарий, то тестирование на когнитивные способности, а также выполнение практических задач, состоятся до конца декабря 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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