Голова ВККС пояснив, чи буде знижено прохідний бал за етап тестування когнітивних здібностей

Комісія хотіла б мати можливість зменшити прохідний бал за цей етап, але наразі це неможливо – голова ВККС Андрій Пасічник.

Вища кваліфікаційна комісія суддів не має юридичних можливостей знизити прохідний за етап тестування когнітивних здібностей. Про це зазначив голова ВККС Андрій Пасічник, відповідаючи на запитання делегатів з’їзду суддів 19 вересня. Нагадаємо, «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з'їзду суддів.

Так, суддя Октябрського районного суду міста Полтави Андрій Лизенко поцікавився, чи буде знижено прохідний бал за етап тестування когнітивних здібностей (конкурс в апеляції), адже наразі за цей етап потрібно набрати 75% від максимального можливого балу.

«У нас немає юридичних можливостей знизити прохідний бал, так передбачено законом. Комісія хотіла б мати можливість зменшити прохідний бал за цей етап, але наразі це неможливо», - відповів Андрій Пасічник.

Разом з тим, він зазначив, що ВККС намагається все ж змінити методику когнітивного тестування, щоб вона була більш наближеною до юридичної професії.

«Ми працюємо з компанією, яку міжнародні партнери відібрали для проведення когнітивного тестування. Ми домовилися про те, що буде трішки змінена методика, щоб в тестах, які будуть застосуватися під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів, був дещо зменшений математичний компонент.

Під час конкурсу на посади у Службі дисциплінарних інспекторів кількість питань, які вимагали математичних знань, була достатньо високою. Ми ж кажемо про те, що ми тестуємо не математиків, а юристів, тому можливо слід зменшити математичний компонент. Нам вдалося досягти певних домовленостей – буде більше питань для перевірки абстрактного мислення і вербального мислення кандидатів. Перемовини з цього питання ще тривають, але прогрес вже є», - повідомив Андрій Пасічник.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», готові тестові завдання на виявлення рівня когнітивних здібностей ВККС планує отримати від замовника до 10 грудня 2024 року.

Разом з тим, якщо ВККС вдасться реалізувати «оптимістичний» сценарій, то тестування на когнітивні здібності, а також виконання практичних завдань, відбудуться до кінця грудня 2024 року.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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