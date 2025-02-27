ВСП внесет Зеленскому представление о назначении трех судей в местные суды

В четверг, 27 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении трех судей на должности в местные суды, а именно:
Стадченко Елены Викторовны – на должность судьи Константиновского горрайонного суда Донецкой области;
Турчинского Максима Игоревича – на должность судьи Шевченковского районного суда города Запорожья;
Мазура Сергея Анатольевича – на должность судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области.
Также сообщалось, что ВСП уволил в отставку 7 судей, среди них — двое судей Верховного Суда Виктор Школяров и Татьяна Жаворонок.
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