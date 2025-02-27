ВРП внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів до місцевих судів

Рішення про внесення подання про призначення трьох суддів до місцевих судів ВРП ухвалила 27 лютого.

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У четвер, 27 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Стадченко Олени Вікторівни – на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області;

Турчинського Максима Ігоровича – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;

Мазура Сергія Анатолійовича – на посаду судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області.

Також ми писали, що ВРП звільнила у відставку 7 суддів, серед них — двоє суддів Верховного Суду Віктор Школяров і Тетяна Жайворонок.

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