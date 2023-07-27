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  1. В Украине

В Киеве полицейские ликвидировали масштабную нарколабораторию

23:22, 27 июля 2023
Столичные правоохранители разоблачили группу «наркодилеров».
В Киеве полицейские ликвидировали масштабную нарколабораторию
Источник фото: Национальная полиция Украины
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В Киеве полицейские разоблачили группу лиц, организовавшую нарколабораторию по изготовлению метадона. Производство психотропных веществ уже ликвидировано, – сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли у двух лаборантов 142 кг готового к сбыту наркотического средства, около 150 кг прекурсоров и оборудования для изготовления метадона. По ценам «черного» рынка стоимость изъятого составляет более 1 400 000 долларов США.

Двое фигурантов полицейские задержали в Киевской области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правонарушителями оказались жители Киевской области, 1976 и 1978 годов рождения.

По данному факту начаты уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 2 ст. 307 – незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по предварительному сговору группой лиц, если предметом таких действий были особо опасные наркотические средства и ч. 1 ст. 313 – угон, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества, а также незаконное изготовление, приобретение, хранение, передача или продажа другим лицам такого оборудования.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает от шести до десяти лет тюремного заключения.

Полицейские проводят мероприятия по установлению других участников преступной деятельности.

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