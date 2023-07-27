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  1. В Україні

У Києві поліцейські ліквідували масштабну нарколабораторію

23:22, 27 липня 2023
Столичні правоохоронці викрили групу «наркодилерів».
У Києві поліцейські ліквідували масштабну нарколабораторію
Джерело фото: Національна поліція України
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У Києві поліцейські викрили групу осіб, яка організувала нарколабораторію з виготовлення метадону. Виробництво психотропних речовин вже ліквідовано, – повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у двох «лаборантів» 142 кг готового до збуту наркотичного засобу, близько 150 кг прекурсорів та обладнання для виготовлення метадону. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить понад 1 400 000 доларів США.

Двох фігурантів поліцейські затримали в Київській області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушниками виявилися мешканці Київської області, 1976 та 1978 років народження.

За даними фактом розпочато кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби та ч. 1 ст. 313 – викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає від шести до десяти років тюремного ув’язнення.

Поліцейські проводять заходи по встановленню інших учасників злочинної діяльності.

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