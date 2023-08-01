В Тернопольской области разоблачили чиновника, присвоившего средства, выделенные на строительство казармы

Мужчина нанес ущерб государству более чем на 340 тысяч гривен.

В Тернопольской области правоохранители разоблачили чиновника, присвоившего средства, выделенные на строительство казармы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

«В ходе проверок полицейские установили, что подозреваемый еще в 2018 году начал вносить ложные сведения в акты сдачи-приемки выполненных работ.

Муж подписывал акты выполненных работ за то, чего не проводилось вообще. Его незаконные действия подтвердили и ряд экспертиз. Мужчина нанес ущерб государству более чем на 340 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Чиновнику грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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