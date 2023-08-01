На Тернопільщині викрили посадовця, який привласнив кошти, виділені на будівництво казарми

На Тернопільщині правоохоронці викрили посадовця, який привласнив кошти, виділені на будівництво казарми. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справи України.
«У ході перевірок поліцейські встановили, що підозрюваний ще у 2018 році почав вносити неправдиві відомості в акти здавання-приймання виконаних робіт.
Чоловік підписував акти виконаних робіт за те, чого не проводилося взагалі. Його незаконні дії підтвердили й ряд експертиз. Чоловік завдав збитків державі на понад 340 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.
Посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
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