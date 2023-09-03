Не будет многолетнего «как всегда» в отношении тех, кто ставил себя выше, чем закон – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что закон должен работать.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата дела, которые десятилетиями тормозились.

«Безусловно, мы защитим Украину, вернем свободу всей земле и каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы те же, демократия, наверное, такая же бурная, свобода одна из крупнейших в Европе, как и всегда, но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила.

И я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть, так будет», - отметил он.

Заметим, этого же дня, 2 сентября, Шевченковский райсуд Киева избрал Игорю Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей на срок 2 месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

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