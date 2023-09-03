Не буде багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто ставив себе вище, ніж закон – Зеленський

Зеленський наголосив, що закон повинен працювати.

Джерело фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату справи, які десятиліттями гальмувалися.

«Безумовно, ми захистимо Україну, повернемо свободу всій землі і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони ті самі, демократія, напевно, така ж бурхлива, свобода одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила.

І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде», - зазначив він.

Відмітимо, що цього ж дня, 2 вересня, в Шевченківський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою на строк 2 місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.