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Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою – дослідження НАДС

Незадоволення у держслужбовців викликають розмір заробітної плати та не зовсім компетентні керівники.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

Верховний Суд розглянув кримінальну справу, де директора ТОВ обвинувачували у невиконанні судового рішення, і нагадав, що є об’єктивною стороною цього злочину

Керівницю ТОВ обвинувачували у тому, що вона, знаючи про існування судового рішення, після отримання матеріалів виконавчого провадження, продовжувала експлуатацію об`єкту, шляхом надання в оренду власного нерухомого майна.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

  1. В Україні

Не буде багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто ставив себе вище, ніж закон – Зеленський

08:18, 3 вересня 2023
Зеленський наголосив, що закон повинен працювати.
Не буде багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто ставив себе вище, ніж закон – Зеленський
Джерело фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський подякував українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату справи, які десятиліттями гальмувалися.

«Безумовно, ми захистимо Україну, повернемо свободу всій землі і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони ті самі, демократія, напевно, така ж бурхлива, свобода одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила.

І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде», - зазначив він.

Відмітимо, що цього ж дня, 2 вересня, в Шевченківський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою на строк 2 місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

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