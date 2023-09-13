Дезертир с родными и друзьями на Закарпатье организовал бизнес по продаже оружия и наркотиков

ГБР разоблачило «семейную» группу наркоторговцев, которая сбывала на Закарпатье оружие и наркотики.

Источник фото: ГБР

На Закарпатье обнаружили преступную группу, которая осуществляла торговлю наркотиками и нелегальным оружием в области. Ежемесячный доход составлял несколько миллионов гривен, – сообщает ГБР.

В состав преступной группы входили пять человек, главарем был житель города Хуст, который покинул военную службу после мобилизации. Этот дезертир продолжил дело своего отца, который был известным наркоторговцем в регионе. Отца задержали год назад за торговлю наркотиками и отправили в следственный изолятор, но он продолжал помогать своему сыну в поддержке «семейного бизнеса».

Фигурант преступления даже привлек свою мать, других членов семьи и друзей к этой незаконной деятельности. Кроме того, участники группы обеспечили перепродажу нелегально приобретенного оружия.

Все участники организованной преступной группы были задержаны «на горячем» во время их последней закупки наркотиков. Организатор и его ближайший сообщник были удержаны под стражей без права внесения залога.

Провели обыски в местах проживания фигурантов и местах хранения наркотиков. Во время обысков изъяли холодное и огнестрельное оружие, загранпаспорта, флеш-карты и блокноты с записями, мобильные телефоны, банковские карты, средства для фасовки наркотиков и примерно 200 доз метамфетамина, стоимость которого на «черном рынке» оценивается примерно в 100 тысяч гривен.

Всем участникам группы было сообщено о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в составе организованной группы, а также в незаконном обращении с оружием (согласно статье 307 часть 3 и статье 263 часть 2 Уголовного кодекса Украины).

По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.