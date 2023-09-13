Дезертир із рідними та друзями на Закарпатті організував бізнес з продажу зброї та наркотиків

ДБР викрило «сімейну» групу наркоторговців, яка збувала на Закарпатті зброю та наркотики.

Джерело фото: ДБР

На Закарпатті виявили злочинну групу, яка здійснювала торгівлю наркотиками та нелегальною зброєю в області. Щомісячний дохід складав кілька мільйонів гривень, – повідомляє ДБР.

До складу злочинної групи входили п'ять осіб, главарем був житель міста Хуст, який покинув військову службу після мобілізації. Цей дезертир продовжив справу свого батька, який був відомим наркоторговцем в регіоні. Батька затримали рік тому за торгівлю наркотиками і відправили до слідчого ізолятору, але він продовжував допомагати своєму синові у підтримці «сімейного бізнесу».

Фігурант злочину навіть залучив свою матір, інших членів родини та друзів до цієї незаконної діяльності. Крім того, учасники групи забезпечили перепродаж нелегально придбаної зброї.

Всіх учасників організованої злочинної групи було затримано «на гарячому» під час їх останньої закупки наркотиків. Організатора та його найближчого спільника було утримано під вартою без права внесення застави.

Провели обшуки в місцях проживання фігурантів і місцях зберігання наркотиків. Під час обшуків вилучили холодну та вогнепальну зброю, закордонні паспорти, флеш-карти та блокноти з записами, мобільні телефони, банківські картки, засоби для фасування наркотиків та приблизно 200 доз метамфетаміну, вартість якого на "чорному ринку" оцінюється приблизно в 100 тисяч гривень.

Усім учасникам групи було повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів у складі організованої групи, а також у незаконному поводженні зі зброєю (згідно зі статтею 307 частина 3 та статтею 263 частина 2 Кримінального кодексу України).

За цими статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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