Украина вступит в ЕС не раньше 2030 года, – The Times

Причиной называют войну и бедность в стране.

Маловероятно, что Украина вступит в Евросоюз до 2030 года, — такое мнение высказали в британской газете The Times. Там считают, что главным препятствием для присоединения к ЕС является "война и бедность в стране".

Отмечается, что если Украина вступит в ЕС, это вызовет значительные изменения в Союзе, которые станут наиболее радикальными в последние десятилетия.

По мнению СМИ, стоимость членства Украины в Евросоюзе достигает 186 миллиардов евро.

"Эта сумма - деньги, которые, как знают влиятельные страны ЕС, они потеряют. Большинство стран также боятся потерять право национального вето в таких вопросах, как будущие бюджеты или расширение", - пишет издание.

Вышеуказанные проблемы руководство ЕС может использовать в качестве аргумента для отсрочки вступления Украины по крайней мере до 2030 года, отмечает The Times.

По мнению британских журналистов, в Евросоюзе все еще размышляют над вопросом вступления Украины.

У этого предложения есть тактические и геополитические аспекты: вступление в ЕС может укрепить Украину, связав ее с Западом перед возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом, который заявил о своих намерениях по прекращению военной поддержки Украины.

"Украина является частью геополитической сферы Европы. Но так же как и западные Балканы, Турция и Кавказ, не говоря уже о соседстве с Северной Африкой. В этой связи возникает другой вопрос: стоит ли разрешать Украине перепрыгивать через очередь, когда необходимо принять Сербию, Албанию и Боснию еще насущнее?", — пишет The Times.

Напомним, что лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

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