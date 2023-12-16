Україна вступить до ЄС не раніше 2030 року , – The Times

Причиною називають війну та бідність у країні.

Малоймовірно, що Україна вступить до Євросоюзу до 2030 року, — таку думку висловили у британській газеті The Times. Там вважають, що головною перешкодою для приєднання до ЄС є "війна і бідність у країні".

Зазначається, що якщо Україна вступить до ЄС, це викличе значні зміни в Союзі, які стануть найрадикальнішими за останні десятиліття.

На думку ЗМІ, "вартість" членства України в Євросоюзі сягає 186 мільярдів євро.

"Ця сума — гроші, які, як знають впливові країни ЄС, вони втратять. Більшість країн також бояться втратити право національного вето в таких питаннях, як майбутні бюджети або розширення", — пише видання.

Вище зазначені проблеми керівництво ЄС може використовувати як аргумент для відтермінування вступу України принаймні до 2030 року, зазначає The Times.

На думку британських журналістів, у Євросоюзі все ще розмірковують над питанням вступу України.

Ця пропозиція має тактичні та геополітичні аспекти: вступ до ЄС може зміцнити Україну, зв'язавши її із Заходом перед можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому, який заявив про свої наміри щодо припинення військової підтримки України.

"Україна є частиною геополітичної сфери Європи. Але так само як і західні Балкани, Туреччина та Кавказ, не кажучи вже про сусідство з Північною Африкою. У зв'язку з цим виникає інше питання: чи варто дозволяти Україні перестрибувати через чергу, коли необхідність прийняти Сербію, Албанію та Боснію ще більш нагальна?", — пишеThe Times.

Нагадаємо, що лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

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