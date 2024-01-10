В Минсополитики назвали примерный размер индексации пенсии в 2024 году

Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые будут известны в середине февраля.

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Пенсии в 2024 году будут проиндексированы, по предварительным расчетам, на 13%. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

«На 2024 год у нас также предполагается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля. Но, предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%», – сказала Марчак.

Как ранее сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, с 1 января в Украине обновился ряд социальных стандартов:

Минимальная зарплата выросла на 6% с 6 700 грн до 7 100 грн. Еще одно ее повышение запланировано на весну.

Прожиточный минимум увеличился в среднем на 12%, до 2 920 грн.

Минимальная пенсия в Украине повысилась с 2 093 грн до 2 361 грн. В планах индексация пенсий с 1 марта.

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