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Комітет Галини Третьякової рекомендував Комітету з нацбезпеки підготувати інший законопроект про мобілізацію, де встановити нові умови виїзду для тих, хто має відстрочку

Комітет ВР з питань соціальної політики рекомендував Комітету з нацбезпеки на основі урядового проекту про мобілізацію підготувати новий законопроект з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики – зокрема встановити, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК.

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Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін, ефір на Право ТВ

О 13:00 долучайтеся до ефіру Адвокат на Право ТВ, де буде обговорюватися законопроект про мобілізацію.

  1. В Україні

У Мінсополітики назвали приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році

11:43, 10 січня 2024
Точний розмір буде розрахований, виходячи з показників макроекономіки, які будуть відомі в середині лютого.
У Мінсополітики назвали приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році
Джерело фото: Shutterstock
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Пенсії у 2024 році буде проіндексовано, за попередніми розрахунками, на 13%. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак.

«На 2024 рік у нас також передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%», - сказала Марчак.

Як раніше повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з 1 січня в Україні оновилася низка соціальних стандартів:

Мінімальна зарплата зросла на 6% з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне її підвищення заплановане на весну.

Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн.

Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. У планах — індексація пенсій з 1 березня.

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