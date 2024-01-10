У Мінсополітики назвали приблизний розмір індексації пенсії у 2024 році

Точний розмір буде розрахований, виходячи з показників макроекономіки, які будуть відомі в середині лютого.

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Пенсії у 2024 році буде проіндексовано, за попередніми розрахунками, на 13%. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак.

«На 2024 рік у нас також передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13%», - сказала Марчак.

Як раніше повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, з 1 січня в Україні оновилася низка соціальних стандартів:

Мінімальна зарплата зросла на 6% з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне її підвищення заплановане на весну.

Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн.

Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. У планах — індексація пенсій з 1 березня.

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