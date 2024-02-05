На Андреевском спуске представители власти провели рейд из-за жалоб на стихийную торговлю

Из-за жалоб на незаконных продавцов на спуске в выходные дни, представители власти провели рейд на локации.

Источник фото: facebook.com/PodilRDA

На незаконных продавцов на Андреевском спуске пожаловались предприниматели постоянной ярмарки. В этой связи представители власти провели рейд на локации.

Об этом сообщают в Подольской РГА.

«По поручению исполняющего обязанности главы Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Сергея Коваленко, в связи с жалобами предпринимателей постоянной ярмарки на Андреевском спуске на очаги стихийной торговли в выходные дни, был осуществлен общий рейд», - говорится в сообщении.

К рейду по демонтажу и недопущению размещения стихийной торговли в историческом центре города были привлечены представители отдела контроля за благоустройством Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, полицейские и представители Коммунального предприятия «Подол благоустройство».

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