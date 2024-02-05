На Андріївському узвозі представники влади провели рейд через скарги на стихійну торгівлю

Через скарги на незаконних продавців на узвозі у вихідні дні, представники влади провели рейд на локації.

Джерело фото: facebook.com/PodilRDA

На незаконних продавців на Андріївському узвозі поскаржилися підприємці постійного ярмарку. У зв’язку з цим представники влади провели рейд на локації.

Про це повідомляють у Подільській РДА.

«За дорученням виконувача обовʼязків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Коваленка, у зв'язку із скаргами підприємців постійної ярмарки на Андріївському узвозі на осередки стихійної торгівлі у вихідні дні, здійснено спільний рейд», - сказано у повідомленні.

До рейду щодо демонтажу та недопущення розміщення стихійної торгівлі в історичному центрі міста були залучені представники відділу контролю за благоустроєм Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, поліцейські та представники Комунального підприємства «Поділ благоустрій».

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