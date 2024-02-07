В Киеве из-за российской атаки было изменено движение транспорта

Киевлянам сообщили об изменениях движения трамваев, автобусов и троллейбусов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве из-за массированной атаки российских оккупантов и ее последствий было изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Также для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская - станция метро «Черниговская».

К тому же, трамваи со станции метро «Позняки», «Бориспольская», ДВРЗ, ЗЗБК движутся до станции метро «Лесная».

В дополнение, задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.

На улице Василия Касияна/проспекте Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли движение транспорта на улице Игната Хоткевича.

Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.

Добавим, что в Голосеевском районе Киева загорелся дом в результате российской атаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.