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  1. В Украине

В Киеве из-за российской атаки было изменено движение транспорта

11:03, 7 февраля 2024
Киевлянам сообщили об изменениях движения трамваев, автобусов и троллейбусов.
В Киеве из-за российской атаки было изменено движение транспорта
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В Киеве из-за массированной атаки российских оккупантов и ее последствий было изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Также для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская - станция метро «Черниговская».

К тому же, трамваи со станции метро «Позняки», «Бориспольская», ДВРЗ, ЗЗБК движутся до станции метро «Лесная».

В дополнение, задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.

На улице Василия Касияна/проспекте Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли движение транспорта на улице Игната Хоткевича.

Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.

Добавим, что в Голосеевском районе Киева загорелся дом в результате российской атаки.

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