В Киеве из-за российской атаки было изменено движение транспорта

В Киеве из-за массированной атаки российских оккупантов и ее последствий было изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В частности, задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.
Также для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская - станция метро «Черниговская».
К тому же, трамваи со станции метро «Позняки», «Бориспольская», ДВРЗ, ЗЗБК движутся до станции метро «Лесная».
В дополнение, задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.
На улице Василия Касияна/проспекте Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения.
Ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли движение транспорта на улице Игната Хоткевича.
Напомним, утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами. Под ударом оказались несколько украинских городов, в том числе Киев.
Добавим, что в Голосеевском районе Киева загорелся дом в результате российской атаки.
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