У Києві через російську атаку було змінено рух транспорту

Киянам повідомили про зміни руху трамваїв, автобусів та тролейбусів.

В Києві через масовану атаку російських окупантів та її наслідки було змінено рух громадського транспорту. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, затримується рух трамваїв №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Також для зручності пасажирів організовано рух автобусів маршрутом: вул. Милославська - станція метро «Чернігівська».

До того ж, трамваї зі станції метро «Позняки», «Бориспільська», ДВРЗ, ЗЗБК рухаються до станції метро «Лісова».

На додачу, затримується рух автобусів №6, 33-Т, 63, 118 через перекриття руху транспорту.

На вулиці Василя Касіяна/проспекті Академіка Глушкова затримується рух тролейбусів №11, 12, 43, 43-К, 45 через відсутність напруги.

Раніше ми писали, що у Києві перекрили рух транспорту на вулиці Гната Хоткевича.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. Під ударом опинилися кілька українських міст, зокрема Київ.

Додамо, що у Голосіївському районі Києва загорівся будинок внаслідок російської атаки.

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