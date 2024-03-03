Укрзализныця назначает дополнительный скоростной поезд из Киева во Львов

Билеты на новый поезд №741/742 Киев – Львов уже доступны для приобретения.

Укрзализныця сообщает о запуске дополнительного скоростного поезда № 741/742 Киев — Львов на будущие выходные. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как отмечается, из Киева поезд будет отправляться в 14:58, прибывать во Львов в 20:56.

Отправка в обратном направлении в 08:05, прибытие в Киев в 14:10.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци.

Ранее сообщалось, повысит ли Укрзализныця тарифы на перевозку.

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