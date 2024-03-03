Укрзалізниця призначає додатковий швидкісний поїзд з Києва до Львова

Квитки на новий поїзд №741/742 Київ - Львів вже доступні для придбання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомляє про запуск додаткового швидкісного поїзда № 741/742 Київ — Львів на майбутні вихідні. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Як зазначається, із Києва поїзд вирушатиме о 14:58, прибуватиме до Львова о 20:56.

Відправка у зворотному напрямку о 08:05, прибуття до Києва о 14:10.

Квитки вже можна придбати у застосунку Укрзалізниці.

Раніше повідомлялося, чи підвищить Укрзалізниця тарифи на перевезення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.