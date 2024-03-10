Требовал $5000 несуществующего долга: в Николаевской области задержали злоумышленника

Злоумышленник угрожал потерпевшему убийством и причинением телесных повреждений, если тот не вернет «долг».

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Николаевской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

31-летний житель Коблевской общины, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, долгое время требовал средства у 36-летнего местного предпринимателя за неуплату несуществующего долга.

Чтобы заставить потерпевшего отдать «долг», злоумышленник долгое время оказывал на него психологическое давление - угрожал ему избиением и убийством как по телефону, так и передавал «напоминание» через знакомого. Впоследствии фигурант встретил потерпевшего и потребовал немедленно передать деньги, при этом произвел выстрел возле ног.

Задержан злоумышленник после того, как потерпевший передал ему часть от суммы, которую он требовал, в размере 12 000 гривен. Позже ему сообщили о подозрении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенное фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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