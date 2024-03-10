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  1. В Україні

Вимагав $5000 неіснуючого боргу: на Миколаївщині затримали зловмисника

22:58, 10 березня 2024
Зловмисник погрожував потерпілому вбивством та заподіянням тілесних ушкоджень, якщо той не поверне «борг».
Вимагав $5000 неіснуючого боргу: на Миколаївщині затримали зловмисника
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Миколаївщині правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вимаганні. Про це інформує пресслужба відомства.

31-річний мешканець Коблівської громади, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, упродовж тривалого часу вимагав кошти у 36-річного місцевого підприємця за несплату неіснуючого боргу.

Щоб змусити потерпілого віддати «борг», зловмисник упродовж тривалого часу здійснював на нього психологічний тиск - погрожував йому побиттям та вбивством як по телефону, так і передавав «нагадування» через знайомого. Згодом фігурант перестрів потерпілого та висунув вимогу негайно передати гроші, при цьому здійснив постріл біля ніг.

Затримали зловмисника після того, як потерпілий передав йому частину від суми, яку він вимагав, у розмірі 12 000 гривень. Згодом йому повідомили про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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