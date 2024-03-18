Дети-диверсанты и выплаты для тех, кто не уезжал за границу: в СНБО опровергли новые фейки россиян

Пропагандистские медиа и Telegram-каналы распространяют разную ложную информацию. Это подчеркивают в Центре противодействия дезинформации рабочего органа СНБО Украины.
В частности, ЦПД сообщил о фейках и дезинформационных кампаниях, обнаруженных с 11 по 17 марта:
- Правительство приняло закон №3386 о единоразовой выплате в размере 14 тысяч гривен для тех, кто не выезжал за границу
- Папу Римского Франциска внесли в базу «Миротворца»
- Правительство США сократило бюджет американской ОО для помощи Украине
- 117 ОБрТрО начала готовить детей-диверсантов
- Валерий Залужный получил $53 млн «отступных» за отказ от политических амбиций
- Военные ВСУ принимают психостимуляторы для подавления страха
- Российские десантники высадились вблизи Антоновского моста на правом берегу Херсона и уничтожили украинских военных
- «Киевский режим» готовит теракт в Купянске, чтобы обвинить в этом россию
- Фейковая цитата начальника Генштаба А. Баргилевича
- Испанский сатирический журнал El jueves опубликовал обложку с В. Зеленским
- Vodafone в рамках «акции памяти» начал продавать номера телефонов погибших военных ВСУ за $100
Также в ГУР опровергли фейк российских пропагандистов об уничтожении вертолета Black Hawk.
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