Діти-диверсанти та виплати для тих, хто не виїжджав за кордон: в РНБО спростували нові фейки росіян

Пропагандистські медіа та Telegram-канали розповсюджують різну неправдиву інформацію. На цьому наголошують у Центрі протидії дезінформації робочого органу РНБО України.
Зокрема, ЦПД повідомив про фейки та дезінформаційні кампанії, виявлені з 11 по 17 березня:
- Уряд прийняв закон №3386 щодо єдиноразової виплати у розмірі 14 тисяч гривень для тих, хто не виїжджав за кордон
- Папу Римського Франциска внесли до бази «Миротворця»
- Уряд США скоротив бюджет американської ГО задля допомоги Україні
- 117 ОБрТрО почала готувати дітей-диверсантів
- Валерій Залужний отримав $53 млн «відступних» за відмову від політичних амбіцій
- Військові ЗСУ приймають психостимулятори для придушення страху
- Російські десантники висадились поблизу Антонівського мосту на правому березі Херсонщини та знищили українських військових
- «Київський режим» готує теракт у Куп'янську, щоб звинуватити в цьому росію
- Фейкова цитата начальника Генштабу А. Баргилевича
- Іспанський сатиричний журнал El jueves опублікував обкладинку з В. Зеленським
- Vodafone у рамках «акції памʼяті» почав продавати номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100
Також у ГУР спростували фейк російських пропагандистів про знищення вертольота Black Hawk.
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