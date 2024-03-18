Діти-диверсанти та виплати для тих, хто не виїжджав за кордон: в РНБО спростували нові фейки росіян

ЦПД повідомив про фейки та дезінформаційні кампанії, виявлені з 11 по 17 березня.

Джерело фото: Roman Kraft / Unsplash

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Пропагандистські медіа та Telegram-канали розповсюджують різну неправдиву інформацію. На цьому наголошують у Центрі протидії дезінформації робочого органу РНБО України.

Зокрема, ЦПД повідомив про фейки та дезінформаційні кампанії, виявлені з 11 по 17 березня:

Уряд прийняв закон №3386 щодо єдиноразової виплати у розмірі 14 тисяч гривень для тих, хто не виїжджав за кордон

Папу Римського Франциска внесли до бази «Миротворця»

Уряд США скоротив бюджет американської ГО задля допомоги Україні

117 ОБрТрО почала готувати дітей-диверсантів

Валерій Залужний отримав $53 млн «відступних» за відмову від політичних амбіцій

Військові ЗСУ приймають психостимулятори для придушення страху

Російські десантники висадились поблизу Антонівського мосту на правому березі Херсонщини та знищили українських військових

«Київський режим» готує теракт у Куп'янську, щоб звинуватити в цьому росію

Фейкова цитата начальника Генштабу А. Баргилевича

Іспанський сатиричний журнал El jueves опублікував обкладинку з В. Зеленським

Vodafone у рамках «акції памʼяті» почав продавати номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100

Також у ГУР спростували фейк російських пропагандистів про знищення вертольота Black Hawk.

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