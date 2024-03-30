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СБУ задержала в Житомирской области «бизнесменов», которые поставляли в рф гранит для памятников оккупантам

07:55, 30 марта 2024
Значительную часть украинского гранита страна-агрессор использовала для производства памятников погибшим на войне рашистам.
СБУ задержала в Житомирской области «бизнесменов», которые поставляли в рф гранит для памятников оккупантам
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Служба безопасности Украины задержала в Житомирской области «бизнесменов», которые поставляли в рф гранит для изготовления памятников погибшим оккупантам. Об этом сообщает СБУ.

Так, задержаны два дельца, наладившие оптовые поставки гранита на предприятия страны-агрессора. Среди их основных клиентов были российские компании, которыми владеют члены кремлевской партии «единая россия».

Отмечается, что значительную часть нелегального импорта российские заказчики использовали для производства памятников погибшим воевавшим против Украины рашистам.

По данным следствия, к организации сделки причастен местный предприниматель, который еще до начала полномасштабного вторжения поставлял добывающую продукцию в рф.

После 24 февраля 2022 года мужчина продолжил торговать с агрессором по схеме прерванного транзита. С этой целью он нелегально выехал в одну из соседних стран Евросоюза, где зарегистрировал собственную коммерческую структуру.

Установлено, что эта иностранная фирма покупала в Украине гранит якобы для бизнес-проектов на территории ЕС.

Однако после получения украинской продукции фигурант продавал ее настоящим заказчикам из рф.

Чтобы скупать гранит в Украине и переправлять его в ЕС, он привлек двух сообщников из Житомирской области. Они подыскивали предприятия, добывающие гранит, покупали его и переправляли за границу.

В дальнейшем именно эти два дельца были задержаны в Украине.

В ходе обысков в помещениях и офисах задержанных обнаружены документы и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Также выявлены большие суммы наличных, вероятно полученных незаконным путем.

Все трое фигурантов сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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