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СБУ затримала на Житомирщині «бізнесменів», які постачали до рф граніт для пам'ятників окупантам

07:55, 30 березня 2024
Значну частину українського граніту країна-агресор використовувала для виробництва пам’ятників загиблим на війні рашистам.
СБУ затримала на Житомирщині «бізнесменів», які постачали до рф граніт для пам'ятників окупантам
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Служба безпеки України затримала на Житомирщині «бізнесменів», які постачали до рф граніт для виготовлення пам’ятників загиблим окупантам. Про це повідомляє СБУ.

Так, затримано двох ділків, які налагодили оптові поставки граніту на підприємства країни-агресора. Серед їхніх основних клієнтів були російські компанії, якими володіють члени кремлівської партії «єдина росія».

Зазначається, що значну частину нелегального імпорту російські замовники використовували для виробництва пам’ятників загиблим рашистам, які воювали проти України.

За даними слідства, до організації оборудки причетний місцевий підприємець, який ще до початку повномасштабного вторгнення постачав видобувну продукцію до рф.

Після 24 лютого 2022 року чоловік продовжив торгувати з агресором за схемою «перерваного транзиту». Для цього він нелегально виїхав до однієї із сусідніх країн Євросоюзу, де зареєстрував власну комерційну структуру.

Встановлено, що ця іноземна фірма купувала в Україні граніт нібито для бізнес-проєктів на території ЄС.

Однак після одержання української продукції фігурант продавав її справжнім замовникам з рф.

Щоб скуповувати граніт в Україні та переправляти його до ЄС, він залучив двох спільників з Житомирщини. Вони підшукували підприємства, які видобувають граніт, купляли його та переправляли за кордон.

У подальшому саме цих двох ділків було затримано в Україні.

Під час обшуків у помешканнях та офісах затриманих виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності. Також виявлено великі суми готівки, ймовірно одержаної незаконним шляхом.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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