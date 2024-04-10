Будут ли депортировать украинских мужчин из-за границы, – рассказали в Раде

Актуализация данных необходима, чтобы Минобороны и Генштаб понимали, какое количество граждан находится за границей.

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Никакой депортации военнообязанных из-за границы не планируется, заявила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз для Радио Свобода.

По ее словам, предоставление консульских услуг военнообязанным за рубежом будет проводиться одновременно с актуализацией данных.

"Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", - пояснила Фриз.

Она также отметила, что оформление консульских услуг военнообязанными за рубежом будет возможно только при наличии военно-учетных документов (ВОК), и это необходимо для сбора данных МО.

"Предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60-ти дней со времени вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть человек призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место пребывания, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за рубежом", - подчеркнула Фриз.

Напомним, что согласно законопроекту о мобилизации №10449, у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на границе будут проверять военный билет.

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