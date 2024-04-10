Чи будуть депортувати українських чоловіків з-за кордону, – розповіли в Раді

Актуалізація даних необхідна, щоб Міноборони та Генштаб розуміли, яка кількість громадян перебуває за кордоном.

Джерело фото: pmg.ua

Жодної депортації військовозобов'язаних з-за кордону не планується, заявила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз для Радіо Свобода.

За її словами, надання консульських послуг військовозобов'язаним за кордоном буде проводитися одночасно з актуалізацією даних.

«Зараз, згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони», - пояснила Фріз.

Вона також зазначила, що оформлення консульських послуг військовозобов'язаними за кордоном буде можливе лише при наявності військово-облікових документів (ВОК), і це необхідно для збору даних МО.

«Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60-ти днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном», - підкреслила Фріз.

Нагадаємо, що згідно із законопроектом про мобілізацію №10449, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квиток.

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