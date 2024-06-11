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Оклады от 22 до 37 тыс грн: Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей

13:55, 11 июня 2024
В Апелляционной палате ВАКС есть четыре вакантные должности.
Оклады от 22 до 37 тыс грн: Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда объявила о приеме документов на должности государственной службы.

Главного специалиста сектора коммуникаций и международного сотрудничества

Требования: высшее образование, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра.

Высокие навыки владения письменным и устным английским, идеальное владение украинским языком и инструментами графического дизайна. Основные направления работы: написание прессрелизов и тезисов выступлений, подготовка публикаций по юридической тематике, развитие страниц в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram, Youtube. Вакансия также предусматривает коммуникацию с международными партнерами и координацию программ международной технической помощи.

Должностной оклад 37 939 грн.

Главного специалиста отдела документооборота (канцелярия), судебной статистики и обобщения судебной практики

Требования: высшее образование, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра

Опыт подготовки анализа состояния осуществления правосудия на основании данных статистической отчетности и результатов изучения судебной практики, подготовка проектов аналитических обзоров, обобщений и т.п.; формирование статистических отчетов в автоматическом режиме на основании имеющихся данных в автоматизированной системе документооборота КП «Д-3»; осуществление проверки оформления дел и материалов, учетно-статистических карт в автоматизированной системе документооборота на предмет их заполнения в соответствии с материалами дела и требованиями Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины; проработка проектов законодательных актов, подготовка замечаний и предложений по ним; подготовки статистической информации по запросам на публичную информацию, обращениям физических и юридических лиц, органов государственной власти.

Должностной оклад 37 939 грн.

Ведущий специалист отдела документооборота (канцелярия), судебной статистики и обобщения судебной практики (на период пребывания основного работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста)

Требования: высшее образование, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра

Опыт подготовки аналитически-информационных справок, обзоров, таблиц, анализов и ведения судебной статистики, формирование статистических отчетов в автоматическом режиме на основании имеющихся данных в автоматизированной системе документооборота КП «Д-3»; осуществление проверки оформления дел и материалов, учетно-статистических карт в автоматизированной системе документооборота на предмет их заполнения в соответствии с материалами дела и требованиями Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины, подготовке статистической информации по запросам на публичную информацию, обращениям физических и юридических лиц, органов государственной власти; подготовки информационно-аналитических материалов для совещаний, тематических встреч, семинаров, конференций; сбор, обработка, обобщение статистических данных по осуществлению правосудия.

Должностной оклад 29 184 грн.

Главного специалиста отдела управления движимым, недвижимым имуществом, материально-технического и хозяйственного обеспечения

Требования: высшее образование, степень не ниже бакалавра, младшего бакалавра

Опыт учета использования материальных ценностей органа, организации работы по приемке, хранению, списанию, инвентаризации товарно-материальных ценностей, ведению учета горюче-смазочных материалов, оформлению путевых листов, подготовке проектов договоров по закупке товаров и услуг и контролю за их выполнением.

Должностной оклад 22 449 грн.

«Ждем ваших резюме с указанием в теме письма должности до 30 июня 2024 года по адресу электронной почты: [email protected]

После проработки резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам», - говорится в сообщении.

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