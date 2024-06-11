Оклади від 22 до 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад

У Апеляційній палаті ВАКС є чотири вакантні посади.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила про прийом документів на посади державної служби.

Головного спеціаліста сектору комунікацій та міжнародного співробітництва

Вимоги: вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

Високі навички володіння письмовою та усною англійською мовою, ідеальне володіння українською мовою та інструментами графічного дизайну. Основні напрями роботи: написання пресрелізів та тез виступів, підготовка публікацій на юридичну тематику, розвиток сторінок у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, Youtube. Вакансія також передбачає комунікацію з міжнародними партнерами та координацію програм міжнародної технічної допомоги.

Посадовий оклад 37 939 грн.

Головного спеціаліста відділу документообігу (канцелярія), судової статистики та узагальнення судової практики

Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід підготовки аналізу стану здійснення правосуддя на підставі даних статистичної звітності й результатів вивчення судової практики, підготовка проєктів аналітичних оглядів, узагальнень, тощо; формування статистичних звітів в автоматичному режимі на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу КП «Д-3»; здійснення перевірки оформлення справ та матеріалів, обліково-статистичних карток в автоматизованій системі документообігу на предмет їх заповнення відповідно до матеріалів справи та вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України; опрацювання проєктів законодавчих актів, підготовка зауважень та пропозицій щодо них; підготовки статистичної інформації за запитами на публічну інформацію, зверненнями фізичних та юридичних осіб, органів державної влади.

Посадовий оклад 37 939 грн.

Провідний спеціаліста відділу документообігу (канцелярія), судової статистики та узагальнення судової практики (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід підготовки аналітично-інформаційних довідок, оглядів, таблиць, аналізів та ведення судової статистики, формування статистичних звітів в автоматичному режимі на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу КП «Д-3»; здійснення перевірки оформлення справ та матеріалів, обліково-статистичних карток в автоматизованій системі документообігу на предмет їх заповнення відповідно до матеріалів справи та вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, підготовки статистичної інформації за запитами на публічну інформацію, зверненнями фізичних та юридичних осіб, органів державної влади; підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для нарад, тематичних зустрічей, семінарів, конференцій тощо; збирання, обробки, узагальнення статистичних даних щодо здійснення правосуддя.

Посадовий оклад 29 184 грн.

Головного спеціаліста відділу управління рухомим, нерухомим майном, матеріально-технічного і господарського забезпечення

Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід обліку використання матеріальних цінностей органу, організації роботи з приймання, зберігання, списання, інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, ведення обліку паливно-мастильних матеріалів, оформлення подорожніх листів, підготовки проєктів договорів щодо закупівлі товарів і послуг та контролю за їх виконанням.

Посадовий оклад 22 449 грн.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 30 червня 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected]

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.

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