На Днестре утонул житель Винницкой области, который хотел сбежать в Молдову

Погибшим оказался 43-летний житель Могилев-Подольского.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Днестре утонул мужчина, который хотел бежать в Молдову

Пограничникам сообщили, что мужчина прыгнул в Днестр и поплыл в направлении Молдовы. Также очевидец сообщил, что пловец резко исчез под водой.

«Сторожи границы оперативно начали спасательную операцию с помощью служебного катера. Но, к сожалению, впоследствии тело парня обнаружили без признаков жизни. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции», - говорится в сообщении.

Установлено, что погиб 43-летний житель Могилев-Подольского, при себе он имел телефон и загранпаспорт, которые были завернуты в полиэтиленовый пакет.

Пограничники отметили, что это уже вторая трагическая гибель при попытке незаконного пересечения границы вплавь через Днестр.

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