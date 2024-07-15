На Дністрі потонув житель Вінниччини, який хотів утекти до Молдови

Загиблим виявився 43-річний мешканець Могилів-Подільського.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що у Дністрі потонув чоловік, який хотів утекти до Молдови

Прикордонникам повідомили, що чоловік стрибнув у Дністер і поплив у напрямку Молдови. Також очевидець повідомив, що плавець різко зник під водою.

«Вартові кордону оперативно розпочали рятувальну операцію за допомогою службового катера. Та, на жаль, згодом тіло хлопця знайшли без ознак життя. До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції», - сказано у повідомленні.

Встановлено, що загиблим є 43-річний мешканець Могилів-Подільського, при собі він мав телефон та закордонний паспорт, які були загорнуті в поліетиленовий пакет.

Прикордонники зазначили, що це вже друга трагічна загибель під час спроби незаконного перетинання кордону вплав через Дністер.

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