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Мужчин не выпускают из Украины без военного билета: сколько человек «развернули» на границе

13:43, 18 июля 2024
Количество лиц, которым отказывают в пересечении границы из-за отсутствия военного билета, уменьшается.
Мужчин не выпускают из Украины без военного билета: сколько человек «развернули» на границе
Фото: fakty.com.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 17 июля истек срок на обновление военно-учетных данных.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины напомнила, что с сегодняшнего дня наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Также в ГПСУ назвали еще одну причину, почему мужчины могут не выпустить за границу.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, сколько мужчин хотели пересечь границу без военно-учетных документов.

«В случае отсутствия военно-учетного документа человек получает отказ в пересечении границы, но если проанализировать вчерашний день, то, к счастью, общее количество отказов значительно не увеличилось», - заявил он в эфире телемарафона.

По его словам, 17 июля в общей сложности было отказано в пересечении границы где-то 250 лицам, из которых почти 90 из-за отсутствия военно-учетного документа.

«17 июля общее количество отказов из-за того, что люди не подпадали под условие пропуска, было на уровне 220. Надеемся, что количество отказов в дальнейшем не будет увеличиваться. Но опять же, если проанализировать вчерашний день, то подавляющее большинство мужчин, имевших право на пересечение границы и прибывших к границе, имели при себе военно-учетный документ, и это им позволило пересечь границу», - заявил Демченко.

Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, как из Реестра «Оберіг» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь.

Ранее в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

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