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Чоловіків не випускають з України без військового квитка: скільки осіб «розвернули» на кордоні

13:43, 18 липня 2024
Кількість осіб, яким відмовляють у перетині кордону через відсутність військового квитка, зменшується.
Чоловіків не випускають з України без військового квитка: скільки осіб «розвернули» на кордоні
Фото: fakty.com.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 17 липня сплив строк на оновлення військово-облікових даних.

У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України нагадала, що відсьогодні наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Також у  ДПСУ назвали ще одну причину, чому чоловіків можуть не випустити за кордон.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, скільки чоловіків хотіли перетнути кордон без військово-облікових документів.

«У разі відсутності військово-облікового документа людина отримує відмову в перетині кордону, але якщо проаналізувати вчорашній день, то, на щастя, загальна кількість відмов значно не збільшилася», - заявив він в ефірі телемарафону.

За його словами, 17 липня загалом було відмовлено в перетині кордону десь 250 особам, з яких майже 90 через відсутність військово-облікового документа.

«17 липня загальна кількість відмов через те, що люди не підпадали під умову пропуску, була на рівні 220. Сподіваємося, що кількість відмов надалі не збільшуватиметься. Але знову ж таки, якщо проаналізувати вчорашній день, то переважна більшість чоловіків, які мали право на перетин кордону і прибули до кордону, мали при собі військово-обліковий документ і це їм дозволило перетнути кордон», - заявив Демченко.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу.

Раніше у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

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