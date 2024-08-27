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В Минздраве ответили, когда утвердят полный перечень состояний, при которых пациентам будут выписывать лекарства на основе медицинского каннабиса

13:12, 27 августа 2024
Как будет работать система обращения медицинского каннабиса и государственного контроля за ним.
В Минздраве ответили, когда утвердят полный перечень состояний, при которых пациентам будут выписывать лекарства на основе медицинского каннабиса
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В связи с введением в действие Закона, регулирующего обращение растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, Министерство здравоохранения организовало встречу-обсуждение с участием представителей Минагрополитики, МВД, Госликслужбы, Государственного экспертного центра Минздрава Украины, общественных и пациентских организаций на которой обсудили процессы, которые урегулировало государство для налаживания системы обращения медицинского каннабиса.

По словам заместителя Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Марины Слободниченко, Минздрав вместе с другими органами исполнительной власти подготовили ряд подзаконных актов, которые детально регулируют все этапы в цепи обращения медицинского каннабиса, чтобы пациенты получили доступ к лекарствам из медицинского каннабиса как можно скорее.

Следовательно, в Минздраве разъяснили, как будет работать система обращения медицинского каннабиса и государственного контроля за ним.

Так, чтобы пациенты как можно быстрее получили доступ к лекарствам из медицинского каннабиса, Правительство разрешило ввоз и производство лекарств из импортируемого сырья. Тем не менее, эти процессы также будут подлежать государственному регулированию. Растительное сырье каннабиса, из которого будут изготавливаться лекарственные средства, будет регистрироваться как активный фармацевтический ингредиент (АФИ) в Государственном реестре лекарственных средств, а сроки такой регистрации будут сокращены до 30 дней. Ввоз каннабиса разрешен в пределах ежегодно утвержденных квот на основании выданных Госликслужбой разрешений, а производство лекарств по медицинскому каннабису – только в соответствии с правилами надлежащей практики (GMP).

Приобрести такое лекарство в Украине можно будет только по электронному рецепту, в котором будет указываться лекарственная форма и дозировка, названия действующих веществ, входящих в их состав.

Лекарства из медицинского каннабиса будут изготовляться в условиях аптеки и назначаться по рецепту пациентам, для которых обычные лекарственные средства не обладают терапевтическим эффектом или вызывают побочные реакции и плохо переносятся.

Полный список состояний, при которых врач может выписывать пациенту электронный рецепт на лекарства на основе медицинского каннабиса будет утвержден в ближайшее время.

По информации Госликслужбы, запуск Электронной информационной системы учета выращенных растений конопли для медицинских целей, перемещения таких растений, продуктов их переработки, растительной субстанции каннабиса, произведенных (изготовленных) из них лекарственных средств на всех этапах обращения ожидается осенью 2024 года.

Электронная информационная система должна обеспечить прозрачность и контроль обращения лекарств с медицинского каннабиса, а каждая операция с медицинским каннабисом будет регистрироваться.

Отмечается, что разработанный механизм регулирования исключит возможность незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

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