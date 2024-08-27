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У МОЗ відповіли, коли затвердять повний перелік станів, за яких пацієнтам виписуватимуть ліки на основі медичного канабісу

13:12, 27 серпня 2024
Як працюватиме система обігу медичного канабісу та державного контролю за ним.
У МОЗ відповіли, коли затвердять повний перелік станів, за яких пацієнтам виписуватимуть ліки на основі медичного канабісу
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У зв’язку з введенням в дію Закону, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, Міністерство охорони здоров’я організувало зусстріч-обговорення за участі представників Мінагрополітики, МВС, Держлікслужби, Державного експертного центру МОЗ України, громадських та пацієнтських організацій на якій обговорили процеси, які врегулювала держава для налагодження системи обігу медичного канабісу.

За словами заступниці Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марини Слободніченко, МОЗ разом з іншими органами виконавчої влади підготували низку підзаконних актів, які детально врегульовують всі етапи в ланцюгу обігу медичного канабісу, щоб пацієнти отримали доступ до ліків з медичного канабісу якнайшвидше.

Відтак, у МОЗ роз’яснили, як працюватиме система обігу медичного канабісу та державного контролю за ним.

Так, щоби пацієнти якнайшвидше отримали доступ до ліків з медичного канабісу, Уряд дозволив ввезення та виробництво ліків з імпортованої сировини. Проте ці процеси також підлягатимуть державному регулюванню. Рослинна сировина канабісу, з якої виготовлятимуться лікарські засоби, реєструватиметься як активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) в Державному реєстрі лікарських засобів, а строки такої реєстрації будуть скорочені до 30 днів. Ввезення канабісу дозволено в межах щорічно затверджених квот на підставі виданих Держлікслужбою дозволів, а виробництво ліків з медичного канабісу – лише відповідно до правил належної практики (GMP).

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Ліки з медичного канабісу будуть виготовлятися в умовах аптеки та призначатися за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції, які погано переносяться.

Повний перелік станів, за яких лікар може виписувати пацієнту електронний рецепт на ліки на основі медичного канабісу буде затверджено найближчим часом.

За інформацією Держлікслужби, запуск Електронної інформаційної системи обліку вирощених рослин конопель для медичних цілей, переміщення таких рослин, продуктів їх переробки, рослинної субстанції канабісу, вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу очікується восени 2024 року.

Електронна інформаційна система має забезпечити прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу, а кожна операція з медичним канабісом буде реєструватись.

Зазначається, що розроблений механізм регулювання унеможливить незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин.

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