Капитана сухогруза USKO MFU обвинили в нарушении украинского законодательства.

Источник фото: DPSUkraine

Государственная пограничная служба Украины сообщила о конфискации сухогруза USKO MFU, который под флагом Камеруна незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности. Судно было задержано Морской охраной ГПСУ совместно с другими правоохранительными органами в Одесской области в июле этого года.

По решению суда, сухогруз передан в собственность государства Украина. Капитана судна обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам. Любые операции в портах Крыма и Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины, что подтверждает правомерность действий украинских правоохранителей.

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