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Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму

11:50, 10 жовтня 2024
Капітана суховантажу USKO MFU звинуватили у порушенні українського законодавства.
Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму
Джерело фото: DPSUkraine
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Державна прикордонна служба України повідомила про конфіскацію суховантажу USKO MFU, що під прапором Камеруну незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності. Судно було затримане Морською охороною ДПСУ спільно з іншими правоохоронними органами на Одещині в липні цього року.

За рішенням суду, суховантаж передано у власність держави Україна. Капітана судна звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам. Будь-які операції в портах Криму та Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України, що підтверджує правомірність дій українських правоохоронців.

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Крим

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