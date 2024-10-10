Україна конфіскувала суховантаж за незаконний захід у порти Криму

Капітана суховантажу USKO MFU звинуватили у порушенні українського законодавства.

Джерело фото: DPSUkraine

Державна прикордонна служба України повідомила про конфіскацію суховантажу USKO MFU, що під прапором Камеруну незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності. Судно було затримане Морською охороною ДПСУ спільно з іншими правоохоронними органами на Одещині в липні цього року.

За рішенням суду, суховантаж передано у власність держави Україна. Капітана судна звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам. Будь-які операції в портах Криму та Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України, що підтверджує правомірність дій українських правоохоронців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.