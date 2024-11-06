На Закарпатье начальник ТЦК и заместитель комбрига ТРО помогали мужчинам уклоняться от мобилизации

Руководитель ТЦК за 5 000 долларов предлагал помощь военнообязанному в прохождении ВЛК, получении статуса непригодности к службе и снятии с военного учета.

Начальника районного ТЦК и СП и заместителя командира одной из бригад терробороны разоблачили на совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что руководитель ТЦК за 5 000 долларов США предлагал помощь военнообязанному в прохождении ВЛК, получении статуса непригодности к службе и снятию с военного учета.

Другой подозреваемый - должностное лицо ТРО обещало за вознаграждение «решить вопрос» для военнообязанного о признании его непригодным к службе по состоянию здоровья и исключению из военного учета.

«Стоимость «услуг» колебалась от 4 000 до 6 000 долларов США в зависимости от сложности договоренностей с коллегами по ТЦК», - заявили в ОГП.

Правоохранители задокументировали противоправные действия. Решается вопрос об избрании для них мер пресечения и отстранении от служебных обязанностей. Также идет проверка на причастность к преступным схемам других лиц.

Руководителю районного ТЦК и СП инкриминируют принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Заместителю комбрига – злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ранее сообщалось, что АРМА обнаружило новые активы должностных лиц МСЭК, ТЦК и ВЛК, обвиняемых в коррупции.

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