На Закарпатті начальник ТЦК та заступник комбрига ТРО допомагали чоловікам ухилятись від мобілізації

Керівник ТЦК за 5 000 доларів пропонував допомогу військовозобов’язаному у проходженні ВЛК, отриманні статусу непридатності до служби та знятті з військового обліку.

Начальника районного ТЦК та СП та заступника командира однієї з бригад тероборони викрили на вчиненні корупційних злочинів. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що керівник ТЦК за 5 000 доларів США пропонував допомогу військовозобов’язаному у проходженні ВЛК, отриманні статусу непридатності до служби та знятті з військового обліку.

Інший підозрюваний - посадовець ТРО обіцяв за винагороду «вирішити питання» для військовозобов’язаного щодо визнання його непридатним до служби за станом здоров’я та виключення з військового обліку.

«Вартість «послуг» коливалася від 4 000 до 6 000 доларів США, залежно від складності домовленостей з колегами з ТЦК», - заявили у ОГП.

Правоохоронці задокументували протиправні дії. Наразі вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від службових обов’язків. Також триває перевірка на причетність до злочинних схем інших осіб.

Керівнику районного ТЦК і СП інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Заступнику комбрига - зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Раніше ми писали, що АРМА знайшло нові активи посадовців МСЕК, ТЦК та ВЛК, яких звинувачують у корупції.

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